Associazione di Protezione Civile PROGEO Asti Odv: “Volontariato e solidarietà s’incontrano”

L’Associazione Progeo, in questa emergenza COVID-19, è impegnata in Asti e provincia insieme alle altre associazioni del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile, su vari fronti.

I volontari distribuiscono mascherine nelle Case di Riposo e nelle Strutture Socio Assistenziali, portano pasti alle persone bisognose, controllano il territorio e informano la popolazione.

Durante lo svolgimento di queste attività volontariato e solidarietà, per caso o per fortuna, s’incontrano.

“E vogliamo quindi ringraziare pubblicamente l’azienda Agricola Caldera e, in particolare uno dei responsabili, Massimo Caldera titolare della Macelleria Piemonte Carni di via Cavour che ha donato alla nostra associazione 500 mascherine chirurgiche che saranno utilizzate dalla Protezione Civile e saranno consegnate alle Forze di Polizia e altri Enti che dovessero avere bisogno di questo importantissimo dispositivo.

Il signor Caldera non si è fermato alla donazione delle mascherine e ci ha consegnato generi alimentari che, insieme alla nostra spesa e a quella del Banco Alimentare, abbiamo consegnato alla famiglia di un circo, fermo per la pandemia in Castell’Alfero” si legge nella nota della Progeo.

Volontariato e Solidarietà s’intrecciano e sono un binomio vincente in questo particolare momento, dove fare sistema è quanto mai opportuno e necessario