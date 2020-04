Assemblea sindacale del personale dell’Asl di Asti: CGIL-FP e UIL-FPL unite “contro il silenzio assordante della Regione”

Le OO.SS. CGIL-FP e UIL-FPL comunicano che il 30 aprile, dalle 10 alle 10,45, si svolgerà l’ assemblea, in forma telematica, attraverso la piattaforma Zoom, di tutto il personale Asl At compreso il personale collocato in smart- working, ad esclusione di tutto il personale dei reparti Covid-19.

“L’assemblea si colloca all’interno della mobilitazione del personale del Servizio Sanitario Regionale a seguito del silenzio assordante della Regione rispetto alla sicurezza, la salute,i carichi di lavoro e la mancanza di risorse economiche aggiuntive per l’incentivazione al personale.” – sottolineano i sindacati.

Parteciperanno all’ assemblea i responsabili territoriali della UIL FPL Dino Penso e della CGIL FP Roberto Gabriele.