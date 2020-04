Asp Asti, prorogata la chiusura dell’Ecocentro

In relazione alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica sono state prorogate o variate alcune attività del servizio Igiene Urbana di Asp.

E’ prorogata la chiusura dell’Ecocentro di via del Lavoro angolo via Ceca, nella zona industriale di Asti. Possono accedere solo le aziende autorizzate al conferimento, previo appuntamento telefonico al numero 0141.434662, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Da lunedì 11 maggio sarà ripristinato il servizio di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti oppure potature e ramaglie.

Il servizio viene effettuato su prenotazione da effettuarsi, a partire da lunedì 4 maggio, telefonando al numero 0141.434751 dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, e il venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

I materiali devono essere sistemati a livello del piano stradale e su suolo pubblico. Il verde e le ramaglie devono essere conferiti in sacchi, al massimo quattro, con peso approssimativo massimo di 25 Kg ciascuno.

E’ inoltre prorogata la chiusura degli sportelli della sede Asp di corso Don Minzoni 86 per la distribuzione di sacchetti e contenitori.

Per informazioni, telefonare al numero 0141.434751 oppure consultare il sito www.asp.asti.it e la APP DifferenziAsti.

Nella sede Asp di corso Don Minzoni sono in corso lavori di adeguamento ed organizzazione degli uffici rispetto alle misure preventive per il contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Gli sportelli, pertanto, rimarranno chiusi fino al 16 maggio al fine di garantire la sicurezza degli utenti e del personale.

Per informazioni, telefonare al numero 0141.434611 oppure consultare il sito www.asp.asti.it