Aperte le iscrizioni al concorso Coldiretti “Oscar Green”

Sono aperte le iscrizioni al concorso “Oscar Green 2020”. Giunto alla sua XIV edizione, ha come finalità premiare le idee innovative dei giovani agricoltori.

“Innovatori di Natura” è il titolo scelto quest’anno. “Si tratta di una sfida importante – afferma il leader di Giovani Impresa Coldiretti Asti e Piemonte, Danilo Merlo – che si prefigge come obiettivo quello di premiare i progetti di giovani che, coniugando tradizione e innovazione, collaborano alla realizzazione di un modello agricolo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Un occhio di riguardo sarà riservato ai progetti che avranno come obiettivo la tutela e l’arricchimento del territorio”.

“L’obbiettivo di Oscar Green – sottolinea il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio – è di promuovere l’agricoltura sana del nostro Paese che ha come testimonial le tante idee innovative dei giovani agricoltori. A me piace anche pensare che sia una competizione che sappia unire l’innovazione con la tradizione, ovvero la creatività dei giovani con quanto hanno avuto in eredità dai proprio genitori, dai propri nonni, dai propri avi. Una tradizione fatta di sani principi e di quei valori in cui trova origine il nostro mondo rurale”.

“Il successo che negli anni ha distinto questa iniziativa – rivela il direttore di Coldiretti Asti, Diego Furia – è stata la grande partecipazione dei giovani che hanno scelto d’investire il proprio futuro nell’agricoltura, come dimostrano i dati di un “ritorno alla terra” che rende unico il nostro Paese nell’Unione Europea. Una vera “svolta green” sotto ogni punto di vista. Per molti giovani può anche essere un’occasione per far conoscere la loro idea da Oscar”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 maggio prossimo seguendo le istruzioni direttamente sul sito www.giovanimpresa.coldiretti.it oppure contattando la segreteria di GiovaniImpresa Coldiretti Asti al numero telefonico 0141 380421.

Questo il video promo: https://youtu.be/2CZ85gnTRFI consultabile anche su www.asti.coldiretti.it .

Sei le categorie in gara:

IMPRESA 5. TERRA: premia i progetti di quelle giovani aziende agroalimentari che creano una cultura d’impresa esemplare, riuscendo a incanalare creatività, originalità e grande abilità progettuale per lo sviluppo e la crescita dell’agricoltura italiana attraverso, tra l’altro, l’applicazione di nuove tecnologie.

CAMPAGNA AMICA: nuove forme di vendita, rivolte ai progetti che valorizzano i prodotti tipici italiani su scala locale, nazionale e mondiale rispondendo alle esigenze dei consumatori in termini di sicurezza alimentare, qualità e tutela ambientale.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: possono partecipare a questa categoria le imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile nel rispetto dei principi di economia circolare riducendo al minimo la produzione di rifiuti, risparmiando energia e materiali attraverso processi che tutelano l’ambiente.

FARE RETE: categoria rivolta a progetti promossi nell’ambito di partenariati variegati, che coniugano agricoltura e tecnologia così come artigianato tradizionale e mondo digitale, arrivando fino agli ambiti del turismo, del design e di ricerca accademica.

NOI PER IL SOCIALE: categoria rivolta ai progetti che si distinguono per la capacità di trasformare idee innovative in servizi e prodotti destinati a soddisfare esigenze generali e al tempo stesso creare valore economico e, soprattutto, sociale. Oltre alle imprese agricole, possono partecipare Enti Pubblici, Cooperative e Consorzi capaci di creare sinergia con realtà agricole a fini sociali.

CREATIVITÀ: intende premiare la creatività di idea, che apporti un’innovazione di prodotto e/o di processo in grado di aiutare l’azienda a produrre in modo più efficiente, andando incontro a una domanda di mercato sempre più variegata ed eterogenea.

ALBO D’ORO

Astigiani vincitori dell’Oscar Regionale

Anno 2010 e 2011 Consorzio TRIMILLII Asti

Anno 2010 Laiolo Guido Reginin di Laiolo Gianpaolo di Vinchio

Anno 2011 Az. Agr. C. Bianca di Cavallero Luisella di Loazzolo

Anno 2012 Az. Agr. San Desiderio di Monastero Bormida

Anno 2013 Annalisa Bocchino di Canelli

Anno 2013 Comune di Canelli nella categoria “Paese Amico”

Anno 2014 Paolo Corda di Villafranca e Giampaolo Laiolo di Vinchio

Anno 2015 Matteo Garberoglio di San Marzano Oliveto

Anno 2016 Silvia Sannazzaro di Refrancore e Alberto Brosio di Cortandone

Anno 2017 Paolo Novara di Capriglio

Anno 2018 Marco Francesconi di Moasca e Maria Paola Merlo di Agliano Terme

Anno 2019 Romina Accossato di Ferrere e Andrea Satragno di Cassinasco