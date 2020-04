“ANTEAS mette i suoi mezzi a disposizione del Comune di Asti, della Banca del Dono, della Caritas e della Croce Rossa”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Anteas Asti

Con il D.P.C.M. del 10 Aprile 2020 si proroga fino al 3 Maggio il periodo di emergenza Covid19.

Per questo parecchie associazioni di volontariato si trovano nella condizione di non poter proseguire nella loro missione statutaria, compresa l’ANTEAS di Asti che ha sospeso l’attività di trasporto amico e l’animazione nelle case di riposo con la speranza di riavviarle mantenendo inalterata l’originaria connotazione.

Alla luce del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, l’ANTEAS non è insensibile ai nuovi bisogni sociali, in particolar modo per le persone più deboli e con il consenso unanime di tutto il direttivo rimodula, per il periodo necessario, l’organizzazione dell’associazione.

In questo difficile periodo di emergenza l’ANTEAS mette a disposizione del Comune di Asti, della Banca del Dono, della Caritas e della Croce Rossa i suoi mezzi e gli autisti volontari per portare a domicilio i pacchi alimentari per le persone bisognose. Tale decisione nasce dallo spirito di collaborazione e di partecipazione manifestato da tutti i volontari ANTEAS che intendono, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e nel rispetto delle procedure tecniche, essere di aiuto a chi è in difficoltà.

Consapevoli della gravità dell’epidemia ma consapevoli che ognuno di noi può fare la differenza e che ognuno può essere di esempio di vita quotidiana i nostri volontari dell’ANTEAS vogliono testimoniare che la solidarietà, la partecipazione e il volontariato è sempre in prima linea e non lo fermerà neanche il Covidl9.

Tutti insieme ce la faremo speriamo nel più breve tempo possibile.

Noi dell’ANTEAS siamo presenti

Il Presidente

Nosenzo Giuseppe