Anche il bagno vuole il suo design: consigli su come arredare

Anche il bagno può essere arredato con un occhio attento al design: un concetto nuovo, moderna declinazione della ricerca costante di stile e bellezza che riguarda ormai ogni ambiente della casa. Anche le zone che un tempo erano ritenute soltanto funzionali, proprio come il bagno ed anche la cucina, sono oggi toccate da questo ragionamento.

Ed allora si può dare libero sfogo alla propria creatività tenendo a mente alcune piccole prescrizioni a livello normativo riferite proprio alla zona del bagno: si parla di regolamenti edilizi che prevedono una dotazione minima per i bagni di una casa richiedendo la presenza di bidet, lavabo ed una tra vasca o doccia.

Per il resto ci si può muovere come meglio si vuole, anche perché non sono presenti restrizioni in materia di superficie totale di un bagno; stessa cosa dicasi per la finestre, ove non presente si può ovviare con tradizionale apparecchio per areazione meccanica.

Stili ed arredi per il bagno

All’interno di questa cornice quindi, spazio ad idee e creazioni personalizzate variando tra stili anche differenti. Il bagno di una casa può essere arredato con estro ed inventiva negli accessori più importanti ma anche nei piccoli particolari.

Una panoramica dei tanti stili che si possono adattare all’arredo di un bagno la si può avere consultando queste immagini per arredo bagno presentate su Archisio, portale di architetti, interior designer e professionisti della casa in genere dove consultare lavori svolti e, su questa base, scegliere il professionista al quale affidarsi. Perché se si decide di arredare il proprio bagno con stile e design, il consiglio di un esperto può essere fondamentale per la riuscita finale.

Si parte dalla scelta dello stile, che dovrà rispecchiare grosso modo quella del resto della abitazione (un bagno moderno in una casa arredata in stile antico potrebbe non essere particolarmente adatto); tutto passa dalla tipologia di sanitari che si decide di installare.

I piccoli dettagli e la funzionalità

Il passaggio successivo è quello cui si faceva riferimento prima, ovvero la scelta dei piccoli dettagli del bagno che possono realmente fare la differenza. Anche perché, salvo rare eccezioni, un bagno sarà un ambiente piuttosto limitato dal punto di vista della metratura; ecco allora che i dettagli possono realmente fare la differenza. Dispenser per saponi, porta spazzolini, porta asciugamani, dosatori: tutti elementi che possono cambiare l’aspetto del nostro bagno.

Ovviamente buona parte della resa estetica finale arriverà dalla zona doccia, quella che più di altre può dare libero sfogo alla creatività. Che sia doccia o vasca, scelta dettata dallo spazio che si ha a disposizione, oggi sono presenti soluzioni di design suggestive ed altamente personalizzabili; e per chi non sa scegliere, c’è ancora la possibilità di optare per la vasca-doccia, installando un box a cerniera lungo la vasca o, per uno stile molto retrò, montando una tenda magari su una vasca dalle forme tondeggianti.

Spazio a fantasia e gusti personali, ma attenzione alla funzionalità: il bagno resta sempre un ambiente che deve garantire massima efficienza e performance, soprattutto parlando di materiali e durata nel tempo. Unire design e funzionalità diventa quindi la sfida più importante da superare per arredare il proprio bagno con stile.