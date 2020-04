Anche Distillerie Berta con i Produttori del Nizza DOCG a sostegno dell’ospedale di Asti

Uniti si può fare di più e meglio. Con questo spirito l’Associazione Produttori del Nizza DOCG ha deciso di avviare #ilnizzaperlasolidarietà, costituendo un “fronte comune” per sostenere medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, che in questo momento stanno donando sé stessi per la salute di tutti noi.

L’iniziativa ha visto ogni associato donare 12 bottiglie di uno dei propri prodotti simbolo per metterli a disposizione dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato, che darà al pubblico la possibilità di acquistarle e riceverle comodamente a casa propria. Ogni appassionato potrà così comprare una singola bottiglia o i cofanetti da 3 o 6 referenze con una selezione di diversi produttori. Il ricavato della vendita andrà integralmente all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti.

Anche Distillerie Berta, associata al Nizza sin dalla fondazione, ha deciso di donare la Grappa Invecchiata Nizza, in onore al progetto. “Abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa. Crediamo molto nella responsabilità sociale della nostra azienda e per questo, negli anni, abbiamo sviluppato diversi progetti. Il nostro auspicio è che #ilnizzaperlasolidarietà venga recepito dal pubblico e ci permetta di dare all’ospedale un aiuto concreto”.

L’isolamento, la distanza sociale, la solitudine che ne consegue sono l’opposto dell’immagine di convivialità a cui si associano il vino e la grappa. Tuttavia, siamo fatti di umanità, vicinanza, solidarietà: questi valori ci danno forza e permettono di superare anche i momenti più difficili.

“L’Associazione Produttori del Nizza ha sempre creduto fortemente nel valore della collaborazione. Negli anni oltre a promuovere la denominazione Nizza DOCG ha anche ampliato il dialogo con il territorio per fare sistema ed essere più forti insieme. In questo particolare periodo vogliamo dare tutti insieme un contributo alle realtà che quotidianamente stanno gestendo l’emergenza Covid-19.” commenta Gianni Bertolino, Presidente dell’Associazione Produttori del Nizza DOCG.

Il progetto sarà comunicato anche con una campagna social #ilnizzaperlasolidarietà: ogni produttore ha realizzato un video, promuovendolo attraverso Facebook o Instagram; questi contenuti includeranno tutte le informazioni necessarie ai follower per completare l’acquisto delle etichette solidali presso l’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato, e saranno condivisi dai social media ufficiali de Il Nizza. I generosi acquirenti, una volta ricevute le bottiglie scelte, saranno chiamati a pubblicare una foto con hashtag #ilnizzaperlasolidarietà e a sostenere a loro volta l’iniziativa: ogni gesto, anche il più piccolo, sarà un concreto supporto a chi in questo momento è in prima linea contro il Covid-19.

Ecco come partecipare all’iniziativa, fino al 10 maggio sarà possibile acquistare:

I tuoi Nizza preferiti

La selezione confezionata da @enotecanizza (box 3 bottiglie – 50€ / box 6 bottiglie – 95€)

Scrivendo a info@enotecanizza.it o chiamando il numero 320/1414335

Per maggiori informazioni: Associazione Produttori del Nizza: @ilnizza Facebook – @ilnizza Instagram

Enoteca Regionale di Nizza Monferrato: @enotecanizza Facebook – @enotecanizza Instagram