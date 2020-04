Il Comune di Moncalvo ha aderito all’iniziativa “a distanza ma insieme” per il 25 aprile, in occasione della 75a Festa della Liberazione, in ricordo degli eventi del 1945. Anche il Sindaco del Comune Aleramico, Christian Orecchia, si è unito agli altri colleghi astigiani, leggendo, alle 11, la poesia “Una sera di sole”.

