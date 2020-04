Allarme dall’Adiconsum per una nuova truffa telefonica su gas, luce e telefonia

Si segnala che in questi giorni stanno arrivando chiamate truffaldine da uno o più call-center che si spacciano come “Associazione Consumatori” (a volte Adiconsum, a volte altre) nel tentativo di ottenere in maniera fraudolenta i dati per la voltura di servizi gas\luce\telefonia, spesso segnalando presunti aumenti dei costi contrattuali oppure segnalando una presunta “spesa eccessiva” per il contratto in essere. Adiconsum non fa questo tipo di chiamate.

L’Associazione invita a non dare questi dati se vi contattano telefonicamente operatori di sedicenti Associazioni Consumatori.

Qualora riceviate queste chiamate, si chiede di segnalare l’avvenuto all’indirizzo e-Mail adiconsumalat@gmail.com, indicando se possibile il numero di telefono dal quale siete stati contattati, l’ora, il tipo di utenza dalla quale siete stati contatti e se fosse stato proposta l’attivazione di un contratto con qualche compagnia (e, nel caso, quale).

L’associazione si rende disponibile, al medesimo indirizzo e-Mail, per assistenza qualora abbiate accettato le proposte contrattuali fatte con la modalità sopra descritta.