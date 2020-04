Alba: prorogata la chiusura di tutti i mercati cittadini fino al 25 aprile

Il sindaco di Alba questa mattina ha prorogato l’Ordinanza che prevede la chiusura dei mercati settimanali in città fino alla data di sabato 25 aprile 2020 compreso.

“Ho deciso di tenere chiusi i mercati tutta la prossima settimana. Non è ancora il momento di abbassare la guardia e serve un ultimo sforzo da parte di tutti – conferma il primo cittadino Carlo Bo -. Siamo al lavoro per una possibile riapertura a partire dalla settimana successiva, organizzando il sistema più idoneo a garantire adeguate condizioni di sicurezza. In questi giorni è proseguito anche il proficuo confronto con le associazioni di categoria”.