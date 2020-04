Alba: possibilità di accesso agli orti

In base alle disposizioni del Governo previste dall’ultimo D.P.C.M., è consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo.

Condizioni essenziali sono che il soggetto interessato attesti con un’autodichiarazione il possesso dell’appezzamento e lo raggiunga percorrendo il tragitto più breve e che il terreno sia effettivamente adibito ai fini indicati. Rimane, invece, non consentito l’accesso agli orti di seconde case. Lo stesso criterio è utilizzato anche per la gestione dei giardini privati, in quanto il decreto permette la cura e la manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati e del paesaggio agrario e rurale.

Per quanto riguarda i giardini privati delle case diverse dall’abitazione principale, e ubicate in un altro comune, è consentita l’attività di cura e manutenzione solo da parte di professionisti. Per i proprietari o locatari l’accesso alla seconda casa è consentito solo per la gestione di emergenze come crolli, rottura di impianti idraulici, effrazioni, ecc.