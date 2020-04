Alba: online il canale istituzionale YouTube “Città di Alba”

Da venerdì 24 aprile sulla piattaforma YouTube è presente il canale ufficiale comunale “Città di Alba”.

È accessibile all’indirizzo web https://www.youtube.com/channel/UC-J4oKsCKyFtxVoadX9MbPQ e trasmetterà in live streaming eventi, celebrazioni ed altre iniziative non seguibili personalmente in questo periodo, per le restrizioni dovute all’emergenza coronavirus.

Per cominciare, saranno trasmesse le celebrazioni in occasione del 75esimo anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile.

Alle ore 11.00 il Sindaco Carlo Bo deporrà una corona d’alloro sul monumento dedicato ai “Ventitre giorni della città di Alba”, di Umberto Mastroianni, in Piazza Rossetti, di fronte alla sede del Centro Studi “Beppe Fenoglio”.

A seguire una videoconferenza di commemorazione con i consiglieri comunali.

In diretta streaming sul canale YouTube anche il Consiglio comunale di Alba, convocato per mercoledì 29 aprile alle ore 17.00 nella sala Giunta del Palazzo civico, con la presenza del Presidente del Consiglio Domenico Boeri, del Sindaco Carlo Bo e del Segretario Generale Francesco D’Agostino, mentre i consiglieri saranno collegati in videoconferenza.

Oltre che con il nuovo canale YouTube, il Comune di Alba è presente sui social anche attraverso le pagine istituzionali Facebook Città di Alba ed Instagram citta_di_alba.