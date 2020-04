Alba, numeri telefonici in aiuto alle donne vittime di violenza

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alba, insieme alla Consulta Pari Opportunità ed alla locale Rete Antiviolenza, ricorda che anche in questo momento di emergenza sono attivi i servizi del territorio per le donne vittime di violenze e i numeri utili, contattabili in caso di necessità, sono i seguenti:

(Numeri Locali)

– Polizia Municipale di Alba: 0173 33664

– Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero: 0173 364061

– Centro Antiviolenza “Mai + Sole”: 335 1701008 / 331 6893684

– Ordine degli Avvocati di Asti: 0141 593204

(Numeri Nazionali)

– Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking: 1522

– Numero Unico Emergenze: 112