Alba: modifiche temporanee alla viabilità

Per lavori di pulizia della condotta fognaria, da martedì 21/04/2020 a venerdì 24/04/2020, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in corso Europa, dal numero civico 87 al n. 43. È prevista la deviazione del traffico veicolare sugli stalli di sosta.

Registro ordinanze: 71 / 2020

Per consentire il prosieguo dei lavori per la realizzazione della nuova canalizzazione di scarico delle acque piovane di corso Cortemilia – via De Gasperi, dalle ore 08.30 di lunedì 20 aprile 2020 fino al termine dei lavori, è istituito il senso unico alternato in corso Cortemilia, nel tratto compreso tra via A. De Gasperi e strada Occhetti.

Il traffico sarà regolato da movieri o da impianto semaforico.

Contestualmente verrà sospesa la fermata del bus in corrispondenza del cantiere.