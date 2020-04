Alba: modifiche temporanee alla viabilità

Il Comune di Alba ha comunicato nuove modifiche alla viabilità:

● Per consentire lo svolgimento di lavori sulla rete di riscaldamento, da lunedì 20 aprile 2020 a venerdì 24 aprile 2020 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Italo Gastaldi (ambo i lati) dal numero civico 7 al numero civico 11.

●È chiusa al transito veicolare la corsia di marcia di c.so Enotria, in direzione strada S. Rosalia all’altezza del civico n. 2, da lunedì 20 aprile 2020 a lunedì 27 aprile 2020, dalle ore 8.00 alle 18.00, per lavori di abbattimento da parte della Provincia di Cuneo di due esemplari arborei presso la Scuola Enologica “Umberto I”.