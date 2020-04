Alba: marcia indietro del Sindaco, mercati cittadini chiusi fino al 13 aprile

Il primo cittadino albese ha firmato l’Ordinanza che prevede la chiusura di tutti i mercati in città fino alla data del 13 aprile 2020.

“Ho deciso di non riaprire i mercati, prorogandone la chiusura – dichiara il Sindaco di Alba Carlo Bo -, in quanto ho verificato personalmente l’impossibilità di garantire adeguate condizioni di sicurezza, anche alla luce del fatto che sono ancora troppi gli albesi che circolano in città. Ho preso questa decisione perché la sicurezza delle persone viene prima di tutto. Il miglior ringraziamento per i tanti operatori sanitari impegnati in prima linea, che ogni giorno combattono la difficile battaglia contro questo virus, è quello di limitare le occasioni di contagio. Ho dato indicazione alla Polizia Municipale di rafforzare i controlli in città e di sanzionare chi circola senza adeguate movitazioni.”