Alba: lunedì 6 aprile inizia la distribuzione dei buoni spesa

L’amministrazione comunale ha deliberato gli scaglioni per l’erogazione dei buoni spesa alle famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza COVID 19 e, tra quelli in stato di bisogno, con priorità a quelli non assegnatari già di altro sostegno pubblico.

Gli importi saranno: 100 euro per i nuclei familiari composti da una persona, 150 euro per i nuclei familiari composti da due persone, 250 euro per i nuclei familiari composti da tre persone, 300 euro per i nuclei familiari composti da quattro persone e 350 euro per i nuclei familiari composti da cinque o più persone.

I cittadini potranno richiedere i buoni spesa compilando e sottoscrivendo il modulo scaricabile dall’indirizzo www.comune.alba.cn.it, per poi inviarlo all’indirizzo mail comune.alba@pec.legalmail.it.

Per venire incontro a coloro che non hanno possibilità di utilizzare la mail, è possibile la compilazione del modulo per via telefonica da parte degli Uffici, contattabili ai numeri 0173/292243 e 0173/292247, ferma restando la necessaria sottoscrizione al momento del ritiro del buono spesa.

Si ricorda che la domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare e che i richiedenti dovranno rilasciare autocertificazione attestante il reale stato di necessità che non consente di disporre di liquidità sufficiente per l’acquisto di generi alimentari.

Gli Uffici Comunali contatteranno telefonicamente i beneficiari dei buoni spesa, per concordarne la distribuzione a partire dalla giornata di lunedì prossimo 6 aprile, pertanto si invitano i richiedenti a non presentarsi spontaneamente per il ritiro.

L’elenco dei negozi dove poter spendere i buoni sarà consultabile sul sito del Comune di Alba, nonché presso gli Uffici comunali, in occasione del ritiro dei buoni spesa.

L’elenco sarà in costante aggiornamento e si informa che gli esercizi commerciali possono continuare a inoltrare le istanze di inserimento compilando il modulo scaricabile sul sito del Comune di Alba e inviandolo all’indirizzo mail comune.alba@pec.legalmail.it.

“Partiamo in tempi record – dichiara il Sindaco di Alba Carlo Bo – e già da lunedì le prime famiglie riceveranno i buoni spesa, un segno tangibile e concreto di vicinanza a chi oggi è più in difficoltà.”