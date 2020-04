Alba: le celebrazioni del 25 aprile

Anche se l’emergenza sanitaria in atto non permetterà quest’anno di organizzare il tradizionale calendario di eventi pubblici, il Comune di Alba non rinuncia a celebrare il 75esimo anniversario della Liberazione.

Il sindaco Carlo Bo invita i colleghi dei comuni di Bra, Langhe e Roero, a condividere un momento di raccoglimento in fascia tricolore, ognuno dal proprio Municipio, insieme ad associazioni e realtà del territorio e a ogni cittadino, ovviamente nella propria abitazione, nel pieno rispetto delle norme, evitando spostamenti non necessari e assembramenti. Nella stessa giornata, i consiglieri comunali si riuniranno in una videoconferenza in diretta streaming dal canale Youtube “Città di Alba” per confrontarsi sui temi della Resistenza.

“L’appello che rivolgo a tutti è di commemorare la Liberazione con i mezzi che ci sono concessi in questo momento – dice il sindaco Carlo Bo -, fermandosi per un momento, esponendo il tricolore dai balconi, riempiendo quest’anno non le piazze ma gli spazi virtuali, condividendo riflessioni, scritti, immagini”.

Il primo cittadino ha aderito a due iniziative: #iorestolibero lanciata da Carlo Petrini attraverso il sito www.25aprile2020.it per raccogliere donazioni a favore di Caritas Italiana e Croce Rossa Italiana impegnate nell’assistenza alle persone senza fissa dimora e nella gestione delle mense dei poveri e per festeggiare insieme la Liberazione nella giornata di sabato, dalle 14,30, attraverso i social. Alba, con una video-lettura del sindaco, parteciperà anche all’evento della Fondazione Mirafiore che quest’anno si sposta dal Bosco dei Pensieri alla pagina Facebook con un invito a raccontare, tutti insieme e in prima persona, storie di Resistenza e grandi pagine della letteratura (per maggiori informazioni www.fondazionemirafiore.it).

Anche l’Anpi di Alba, che proprio in occasione della ricorrenza ha voluto scrivere a tutti i suoi associati, ha aderito a #iorestolibero, raccolte fondi e altri eventi online. Venerdì 24 aprile alle 18, con la cooperativa libraria La Torre, organizza un incontro in videoconferenza tramite piattaforma Zoom con gli storici Giuseppe Filippetta e Chiara Colombini che dialogheranno sul tema “Resistenza e Costituzione”. Il Centro studi Beppe Fenoglio ha scelto invece il 25 aprile come termine per la #maratonafenogliana online iniziata il 25 marzo, a cui tutti possono ancora dare il proprio contributo leggendo ad alta voce un brano di Beppe Fenoglio.