Alba: l’Amministrazione comunale ringrazia i gruppi consiliari di opposizione per 2mila mascherine

A inizio settimana i consiglieri comunali del gruppo Uniti per Alba hanno donato al primo cittadino albese 2.000 mascherine, da aggiungere alla dotazione reperita dall’amministrazione per la distribuzione alla cittadinanza.

I dispositivi sono stati acquistati grazie a una raccolta fondi cui hanno partecipato i consiglieri comunali della minoranza, assieme a sostenitori e simpatizzanti.

“I momenti di difficoltà si superano solo lavorando assieme – commenta il Sindaco di Alba Carlo Bo – e per questo ringrazio tutti i consiglieri di opposizione per il loro importante gesto di solidarietà a favore dei nostri concittadini. Questo spirito di collaborazione mi fa guardare con ottimismo al futuro, rassicurando gli albesi che il consiglio comunale tutto lavorerà unito per far ripartire la città.”