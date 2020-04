Alba: la Biblioteca civica “G. Ferrero” offre ancora più servizi on-line

La Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba, per andare incontro alle esigenze della cittadinanza in questo particolare periodo di chiusura forzata, potenzia il servizio di prestito di e-book e periodici digitali.

A partire da mercoledì 15 aprile, infatti, potrà iscriversi al prestito on-line anche chi non è tesserato alla Biblioteca: per attivarlo, è sufficiente scrivere una e-mail all’indirizzo prestito@comune.alba.cn.it , indicando i propri dati (nome, cognome e codice fiscale).

In poco tempo la Biblioteca provvederà a inviare all’utente le credenziali per accedere al portale MediaLibraryOnLine (alba.medialibrary.it).

Si tratta di un’iscrizione eccezionale, la cui durata è legata al periodo di chiusura forzata della Biblioteca: per continuare a usufruire del servizio anche dopo la riapertura al pubblico, occorrerà poi iscriversi regolarmente.

Inoltre, vista la grande richiesta di e-book e periodici digitali, la Biblioteca ha arricchito il catalogo con numerosi nuovi titoli, offrendo una più ampia scelta di lettura per tutti gli iscritti. Non solo: aumenta anche il numero dei libri che ogni lettore potrà prendere in prestito, passando da due a tre al mese (sempre per 14 giorni ciascuno).

L’Assessore alla Cultura Carlotta Boffa commenta: “La cultura non si ferma. La Biblioteca Civica Giovanni Ferrero arriva oggi in tutte le case per regalare momenti piacevoli da condividere con tutta la famiglia. Libri, audiolibri e giornali sono disponibili, non solo a chi aveva la tessera alla Biblioteca, ma a chi semplicemente ne farà richiesta. Un regalo digitale della Città di Alba, capofila del Sistema Bibliotecario delle Langhe, che sono certa verrà apprezzato”.