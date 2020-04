Alba: iniziata la distribuzione delle mascherine agli albesi

Si è avviata a spron battuto la distribuzione delle mascherine agli albesi.

Dalla giornata di venerdì, quando è stata lanciata l’iniziativa, sono già circa 4.000 i dispositivi prenotati dai cittadini.

Gli Uffici Comunali lavorano a pieno ritmo nello smistamento e nel recapito che è iniziato ieri.

Il Comune ricorda che i cittadini di età superiore ai 65 anni possono prenotare la consegna delle mascherine compilando direttamente on-line il modulo presente sul sito del comune all’indirizzo www.comune.alba.cn.it, oppure telefonando al numero 0173/292250, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12.

“Ringrazio i nostri uffici che stanno lavorando senza sosta per smaltire le richieste con grande rapidità – commenta l’Assessore alla Protezione Civile Massimo Reggio – e i volontari delle associazioni che li affiancheranno da domani.”

“Invito gli albesi a prenotare i dispositivi con senso di responsabilità, se ne sono sprovvisti – aggiunge il Sindaco di Alba Carlo Bo -, in modo che possiamo raggiungere tutti coloro ne abbiano necessità. Ricordo, nuovamente, che la mascherina non deve diventare l’alibi per uscire di casa e il miglior modo per limitare il contagio è limitare al massimo gli spostamenti. Si raccomanda di non aprire agli sconosciuti che si presentassero dichiarando di recapitare le mascherine, in quanto la consegna sarà effettuata non personalmente, ma nelle buche postali dei singoli richiedenti, onde evitare ogni tipo di contatto ravvicinato.”