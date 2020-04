Alba: il Comune inizia la distribuzione di mascherine agli albesi, partendo dagli over65

L’amministrazione comunale albese ha lavorato negli ultimi giorni per reperire un numero adeguato di mascherine e oggi ne inizierà la distribuzione alla cittadinanza tramite i volontari della Protezione Civile.

Si inizia dalle categorie più a rischio, gli albesi sopra i 65 anni, partendo con gli ospiti dei mini alloggi comunali che le riceveranno già da oggi.

I cittadini di età superiore ai 65 anni potranno prenotare la consegna delle mascherine compilando direttamente on-line il modulo presente sul sito del comune all’indirizzo www.comune.alba.cn.it, oppure telefonando al numero 0173/292250, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12.

“L’amministrazione comunale già da tempo sta distribuendo le mascherine agli operatori di strutture sanitarie e di ricovero e ai volontari impegnati nell’emergenza – commenta il Sindaco di Alba Carlo Bo -, mentre abbiamo voluto iniziare la consegna ai cittadini ora che il Comune ha un sufficiente numero di mascherine con adeguata certificazione. Ricordo, comunque, a tutti che la mascherina non deve diventare l’alibi per uscire di casa e il miglior modo per limitare il contagio è limitare al massimo gli spostamenti.”

Si raccomanda di non aprire agli sconosciuti che si presentassero dichiarando di recapitare le mascherine, in quanto la consegna sarà effettuata non personalmente, ma nelle buche postali dei singoli richiedenti, onde evitare ogni tipo di contatto ravvicinato.