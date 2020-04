Alba: emergenza Coronavirus, aggiornamento del 28 aprile

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 43.

I decessi di persone affette da Covid-19 sono 6.

I guariti 20.

“Cresce il numero delle persone guarite nella nostra città e rimangono stabili i decessi – commenta il Sindaco di Alba Carlo Bo –. Questo, però, non deve far essere meno prudenti, soprattutto ora che la fase 2 è imminente. Faccio appello alla responsabilità degli albesi, la stessa che ha permesso fino a oggi di contenere il contagio sul territorio comunale, chiedendo di continuare a restare a casa, salvo reali necessità, e mantenere il distanziamento sociale. Solo così la ripresa sarà possibile”.

La diffusione del contagio si può evitare con i giusti comportamenti di ciascuno, pertanto si rammenta di:

– Non recarsi in ambulatori e punti di erogazione dei servizi sanitari, salvo urgenze, ma di telefonare preventivamente al proprio medico;

– Riferire con completezza le informazioni su contatti e soggiorni potenzialmente a rischio.

Le persone anziane o affette da patologie croniche sono caldamente invitate a non uscire dalla propria abitazione, se non per urgenze, e in tali circostanze a evitare luoghi affollati e contatti stretti con altre persone.

Si ribadisce, nuovamente, l’importanza delle misure di prevenzione igienico sanitaria:

a) lavarsi spesso le mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.