Alba: distribuzione di mascherine a tutti i nuclei familiari albesi

Dopo una prima fase di recapito delle mascherine ai cittadini di età superiore ai 65 anni, da questa settimana l’amministrazione comunale di Alba inizia la distribuzione di un dispositivo di protezione anche a tutti gli altri nuclei familiari albesi.

Si informa, pertanto, che non è più attiva la prenotazione on-line e telefonica delle mascherine e che a ogni capofamiglia ne sarà consegnata una, con le modalità di sicurezza attuate sinora.

“Nel tempo siamo riusciti a reperire un numero crescente di mascherine – dichiara il Sindaco di Alba Carlo Bo – in modo da poterle consegnare a molti albesi. Abbiamo iniziato con le categorie più a rischio, gli operatori sanitari e i volontari, per proseguire con i cittadini di età superiore ai 65 anni e, a partire da questa settimana, ne recapiteremo una per ogni nucleo familiare. Il miglior modo per contenere il contagio è restare a casa, quindi chiedo agli albesi di limitare al massimo gli spostamenti e non usare la mascherina come alibi per uscire”.

Si raccomanda di non aprire agli sconosciuti che si presentassero dichiarando di recapitare le mascherine, in quanto la consegna sarà effettuata non personalmente, ma nelle buche postali, onde evitare ogni tipo di contatto ravvicinato.