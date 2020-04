Alba: attivazione servizio di raccolta rifiuti vegetali

Facendo seguito a quanto disposto dal D.P.C.M. dello scorso 8 aprile 2020, e in particolare alla possibilità di riprendere le attività di cura e manutenzione del paesaggio, nonché il connesso servizio di raccolta dei rifiuti vegetali, attualmente sospeso come diretta conseguenza della chiusura di tutti i centri di raccolta, si comunica quanto segue.

Da lunedì 20 Aprile sarà attivo un servizio per la raccolta di sfalci e potature attraverso tre cassoni scarrabili posizionati in tre punti della città, e precisamente:

Piazzale Cimitero di Via Ognissanti; Corso Bra, nel tratto di strada di accesso al centro collaudi; Piazza della Frazione San Rocco Cherasca

Il servizio sarà svolto mediante il posizionamento di un cassone scarrabile presso ogni punto, laddove tutte le utenze interessate possono conferire il rifiuto vegetale rispettando le regole del distanziamento sociale (evitando assembramenti soprattutto nelle fasi di attesa del proprio turno di scarico) e del divieto di spostamento se non in casi davvero necessari (non accedendo al servizio per conferimenti esigui e comunque non indispensabili).

A tal proposito sarà assicurata una sorveglianza specifica in loco per la durata del servizio.

Si ricorda che sarà possibile conferire esclusivamente gli scarti vegetali e non altre tipologie di rifiuto.

La sorveglianza di cui sopra sarà utile anche per questo aspetto che risulta decisivo per il buon esito dell’operazione.