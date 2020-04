Alba: aggiornamento sull’emergenza Coronavirus

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 42.

Quattro i decessi di persone affette da Covid-19.

Sei i guariti.

“Dobbiamo continuare a rispettare le disposizioni, senza abbassare la guardia – dice il Sindaco di Alba Carlo Bo –. Come amministrazione, nei giorni scorsi abbiamo distribuito i buoni spesa, soddisfacendo le esigenze di circa 1500 nostri concittadini, e le mascherine agli over 65, circa 5 mila. A partire da questa settimana ne distribuiremo altre 12mila. Entro la fine del mese approveremo il bilancio consuntivo per poter accertare l’avanzo di amministrazione e destinare una parte importante all’emergenza, per dare risposte concrete ai cittadini e alle aziende in difficoltà su temi come utenze e affitti”.

La diffusione del contagio si può evitare con i giusti comportamenti di ciascuno, pertanto si rammenta di:

Non recarsi in ambulatori e punti di erogazione dei servizi sanitari, salvo urgenze, ma di telefonare preventivamente al proprio medico;

Riferire con completezza le informazioni su contatti e soggiorni potenzialmente a rischio.

Le persone anziane o affette da patologie croniche sono caldamente invitate a non uscire dalla propria abitazione, se non per urgenze, e in tali circostanze a evitare luoghi affollati e contatti stretti con altre persone.

Si ribadisce, nuovamente, l’importanza delle misure di prevenzione igienico sanitaria:

a) lavarsi spesso le mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.