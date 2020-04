Alba: aggiornamento sull’emergenza Coronavirus

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 40.

Quattro i decessi di persone affette da Covid-19.

Sei i guariti.

“Esprimo alle famiglie delle vittime le più sentite condoglianze da parte mia e dell’intero Consiglio Comunale – dice il Sindaco di Alba Carlo Bo –. Il numero dei contagi in città è ancora contenuto grazie al comportamento virtuoso dei cittadini, ma anche se di poche unità continua a crescere. Non dobbiamo abbassare la guardia e, anche in occasione delle festività ormai imminenti, dobbiamo restare a casa e limitare al massimo gli spostamenti. Un ulteriore sacrificio, ancora più impegnativo dopo tanti giorni di limitazioni, ma indispensabile per tutelare la salute di ognuno di noi”.

La diffusione del contagio si può evitare con i giusti comportamenti di ciascuno, pertanto si rammenta di:

Non recarsi in ambulatori e punti di erogazione dei servizi sanitari, salvo urgenze, ma di telefonare preventivamente al proprio medico;

Riferire con completezza le informazioni su contatti e soggiorni potenzialmente a rischio.

Le persone anziane o affette da patologie croniche sono caldamente invitate a non uscire dalla propria abitazione, se non per urgenze, e in tali circostanze a evitare luoghi affollati e contatti stretti con altre persone.

Si ribadisce, nuovamente, l’importanza delle misure di prevenzione igienico sanitaria: