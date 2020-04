Alba: 100 occhiali da vista per chi è in difficoltà

Il presidente del Consiglio comunale di Alba Domenico Boeri ed il vice presidente Elena Di Liddo ringraziano l’Ottica People Occhiali dal Mondo di Alba per la generosa donazione di 100 occhiali da vista a chi è in difficoltà, attraverso l’iniziativa “#Telomeriti 100 occhiali in regalo per chi ha perso il lavoro, per chi è in cassa integrazione e per chi ha bisogno noi ci siamo”.

«L’iniziativa dell’ottica People di donare 100 paia di occhiali a chi ne ha bisogno è particolarmente lodevole – dichiarano il presidente Domenico Boeri ed il vice presidente Elena Di Liddo – È un momento particolarmente difficile. Dopo quasi due mesi di chiusura per diverse attività ed aziende a causa dell’emergenza coronavirus, molte persone si sono ritrovate improvvisamente senza un lavoro e senza un sostegno economico. Come presidenza del Consiglio abbiamo appoggiato l’iniziativa e siamo stati davvero lieti di mettere in contatto l’ottica con il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero che individuerà i soggetti destinatari di questa generosa donazione».