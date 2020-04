Al via ad Asti “Fragilità al Margine Wi-Fi”, un aiuto professionale gratuito

A partire dal 20 Aprile fino al mese di Giugno, l’associazione Marabù ETS APS in collaborazione con il Comitato di Asti della Croce Rossa Italiana e altri partner, offre ai cittadini un aiuto professionale gratuito. Si rivolge a chi è senza casa o è lontano dall’aiuto di amici e parenti; alle famiglie e ai giovani con disagi abitativi o con scarse reti sociali; a chi non conosce la lingua italiana e ha difficoltà a reperire informazioni.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia San Paolo nell’ambito del bando “insieme andrà tutto bene”

Si tratta di attività telefoniche, on line ma non solo!

Due operatori sociali qualificati, si uniscono all’Unità di Strada della Croce Rossa di Asti per accogliere i bisogni di chi di solito accede a questo servizio. In generale, si resta a disposizione 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20,00 per un primo contatto.

Chiamate, messaggi, Whatsapp e videochiamate:

Tomatis Luca 380 248 9500 (mattino fino alle 14)

Venturello Barbara 366 999 5530 (pomeriggio fino alle 20)

e-mail a fmwifi@openlabasti.it

Pagina Istagram: @fmwi_fi

Dopo il primo contatto, in base alle esigenze, le persone potranno consultarsi con diversi professionisti: medici di medicina generale, psicologi, educatori, assistenti sociali oppure partecipare alle dirette on-line su Istagram e conoscere i coadiutori di vita, persone pronte ad ascoltare. Le dirette sono costruite insieme alle persone! Per proporsi occorre scrivere all’indirizzo di posta elettronica.

Se non si possiede un computer e un collegamento on line, nel rispetto della normativa vigente, in caso di necessità accertata dai professionisti, si può eventualmente accedere, su appuntamento, a quello in uso presso lo Spazio Socio Culturale “Il Posto Buono San Marco” dell’Associazione Marabù – Asti, Via San Marco n.18