Airone Bio apre le porte: attività online per non mettere in quarantena il benessere

Yoga, movimento, training autogeno, ma anche uno sportello psicologico.

Queste le proposte dell’associazione Airone Bio di Asti che sabato prossimo, 18 aprile, “apre le sue porte” presentando le sue attività naturamente online su zoom, skype o whatsapp.

Un modo per mettere in primo piano il benessere fisisco e psicologico anche e soprattutto in una situazione sociale come quella attuale.

Gli appuntamenti prenderanno il via alle 9 secondo il seguente programma.

9,00 RIEQUILIBRIO ENERGETICO con Anna Maria 333.3452302 su ZOOM (ID 474592355 PASSWORD 018762)

10,00 PERCORSI NEL MOVIMENTO con Andrea 329.5743304 su ZOOM (ID 2884739443 PASSWORD: gaia)

11,00 YOGA con Roberto 339.8018261 su ZOOM (ID 269236854 PASSWORD 609647)

14,00 SPORTELLO PSICOLOGICO con Sabrina su SKYPE sabrina marenco o WHATSAPP 331 4688500

(è possibile prenotare precedentemente l’accesso con un messaggio su whatsapp)

15,00 TRAINING AUTOGENO con Paola Su SKYPE Paola Gianuzzi o WHATSAPP 347.7610062

(è possibile prenotare precedentemente l’accesso con un messaggio su whatsapp)

16,00 SPORTELLO PSICOLOGICO con Paola su SKYPE Paola Gianuzzi o WHATSAPP 347.7610062

(è possibile prenotare precedentemente l’accesso con un messaggio su whatsapp)

17,00 YOGA con Angelo 349. 8905360 su ZOOM (ID 981 2168 4325 PASSWORD 696945)

18,00 YOGA con Marinella 339.7751192 su ZOOM (ID 5101350519 PASSWORD 574212)

19,00 DANZA SOTTILE (Tandavà) con Susanna su ZOOM (ID 269236854 PASSWORD 609647)

21,00 MINDFULLNESS IMMAGINALE con Anna Maria 333.3452302 su ZOOM (ID 3581989526 PASSWORD 312625)

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’operatore di riferimento dell’incontro che si intende seguire.