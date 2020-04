Agli arresti domiciliari ad Asti minaccia e maltratta la moglie: arrestato dalla Polizia

Nella giornata di ieri il personale della locale Squadra Mobile della Questura di Asti ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un 57enne di origini siciliane, pluripregiudicato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per ricettazione, detenzione illegale di armi e minacce aggravate.

L’ordinanza, adottata come aggravamento della più lieve misura degli arresti domiciliari, si è resa necessaria in quanto l’uomo, nonostante fosse stato avvisato che la minima violazione delle disposizioni o l’assunzione di comportamenti non legali avrebbero comportato l’applicazione della misura custodiale in carcere, il 13 aprile scorso, nel giorno di Pasquetta, ha assunto condotte violente e minacciose nei confronti della moglie convivente.

Gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, sono stati accolti dalla donna che, in evidente stato di agitazione e paura, chiedeva agli operatori, in modo sommesso e con un filo di voce, di non riferire al marito il vero motivo della loro presenza, temendo ripercussioni da parte dello stesso.

L’uomo, alla vista degli agenti, ha da subito assunto un atteggiamento ostile fino a rendersi autore di condotte gravemente offensive e minacciose nei loro confronti.

Nonostante i poliziotti tentassero di calmarlo, l’uomo continuava ad inveire contro di loro e a strattonare la moglie per riportarla all’interno dell’appartamento.

Dopo momenti di tensione, gli agenti sono riusciti a sottrarre la donna dalla furia violenta del marito ed a condurla in luogo sicuro, presso gli uffici della Questura.

In seguito dell’intervento, il 57enne è stato deferito all’Autorità giudiziaria per i reati di minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti e lesioni aggravate ed è attualmente ristretto presso la Casa di Reclusione di Quarto Inferiore.