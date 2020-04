Affitti: lettera dei sindacati inquilini all’assessore regionale Caucino

Riceviamo e pubblichiamo.

“Come sindacati inquilini abbiamo apprezzato che nel decreto “Cura Italia” siano previste alcune misure come il rinvio del pagamento delle rate dei mutui per la prima casa e la sospensione degli sfratti.

Rimane il problema di tutti quei cittadini in affitto che stanno vedendo il proprio reddito ridursi drasticamente o addirittura hanno già perso il lavoro. Al momento nessuno sa calcolare quante sono le persone che si troveranno in tale situazione, ma si tratta sicuramente di grossi numeri. Le nostre segreterie nazionali stanno chiedendo al Governo risorse anche per i cittadini in affitto; straordinarie per affrontare l’emergenza di questi mesi e in seguito un intervento strutturale di sostegno delle locazioni, (tra l’altro previsto dalla legge 431), utilizzando anche tutte le risorse disponibili non spese.

Abbiamo accolto positivamente la notizia dello stanziamento di 3,6 milioni di euro per il sostegno alla locazione deciso dalla giunta, vi chiediamo un confronto per valutare le procedure più efficaci per ottimizzare l’erogazione di questi sostegni in tempi brevi.

Come sempre le scriventi organizzazioni sindacali dichiarano la massima disponibilità a collaborare, anche operativamente, per fronteggiare le gravi conseguenze che l’emergenza sanitaria sta determinando nel settore abitativo.“

SUNIA

Sergio Contini

SICET

Giovanni Baratta

UNIAT

Domenico Paoli