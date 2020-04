Timidi segnali di normalità, seppur scaglionati nell’astigiano. Molti supermercati, infatti, hanno deciso di tenere aperto questa domenica pomeriggio, anche se con modalità e fasce orarie differenti.

Mentre nel capoluogo erano aperti quasi tutti i supermercati e anche alcune catene di bricolage, differente è la situazione nel sud astigiano, in particolare a Nizza e a Canelli, dove invece i punti vendita sono rimasti chiusi.

Galleria fotografica Domenica 19 aprile situazione supermercati asti nizza canelli









In ogni caso nella giornata di oggi, e anche nei giorni scorsi, non ci sono state situazione di particolare affollamento dei negozi, come capitato nei giorni precedenti la Pasqua. Prove generali di una differente normalità in vista della fase 2?