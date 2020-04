A San Damiano d’Asti situazione coronavirus sempre sotto controllo, a breve i lavori alla scuola media Alfieri

Aggiornamento settimanale con il sindaco di San Damiano d’Asti, Davide Migliasso, sull’attuale situazione dell’emergenza coronavirus.

Situazione positivi San Damiano

Ad oggi 198 tamponi fatti, 8 persone in quarantena e 22 casi positivi di cui 5 personale sanitario operativo presso strutture fuori San Damiano e 9 ospiti presso case Riposo e strutture sanitarie fuori San Damiano

Interventi di carattere economico

Abbiamo sospeso pagamento della Tosap fino al giugno 2020, così come l’imposta di pubblicità e l’imposta di soggiorno delle strutture ricettive

Sono arrivati come trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 35.920 euro (maggior parte Fondi Statali, in minima parte Fondi Regionali che verranno destinati in parte al contributo come prima infanzia (stipendi personale) e in parte per acquisto materiali sanitari per contrasto emergenza sanitaria e sanificazione edifici e mezzi comunali.

Scuola

Con la dirigente scolastica Laura Franco abbiamo programmato diversi interventi di manutenzione ordinaria su tutti i plessi scolastici, svolti in economia da una squadra operaia del Comune. Martedì prossimo 5 maggio previsto sopralluogo con tecnici e ditta per inizio cantiere sull’edificio della Scuola Media Alfieri; si tratta di lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento sismico per un importo di quasi 2milioni di euro, finanziati così 1.040.466,62 euro fondi regionali, 115.607,36 fondi propri fondi miur edilizia scolastica 650mila.

Buoni spesa e colletta Alimentare

Ieri è stata aperta la presentazione di domande per l’erogazione della seconda tranche dei buoni spesa, la finestra si chiude domani, mercoledì 29 aprile, entro le ore 12; si andranno a distribuire dal 4 maggio, la priorità sarà data a chi non ne ha ancora beneficiato, sono già pervenute 102 domande.

Nella prima tranche erogati quasi 30mila euro per 146 domande accolte.

Continua la Colletta Alimentare, la settimana scorsa prima raccolta dei volontari dei beni donati, che sono stati stoccati e questa settimana verrano distribuite le borse alimentari. Anche qui l’invito a fare richiesta solo se c’è un’effettiva necessità, si invita un forte senso di responsabilità.

25 aprile

Sono arrivati più di duecento elaborati dagli studenti tra disegni, video e frasi che celebravano il 25 aprile, gli elaborati disponibili sul sito del comune e inviati all’Israt. Hanno partecipato le scuole d’infanzia e le primarie dell’istituto comprensivo, la scuola paritaria di Via Beccaria, il baby parking Melarancio, l’Istituto Alberghiero Penna. Hanno lavorato con me a questa iniziativa le due consigliere Guelfo e Maccagno.

Sanità

Abbiamo deciso di acquistare come amministrazione comunale cinque saturimetri per i medici di base e per la pediatra, gli acquisti sono stati fatti presso le farmacie di San Damiano, inoltre abbiamo acquistato diverse scatole di guanti in lattice da destinare alla Croce Rossa di San Damiano (22 scatole da 100 pezzi).

Sono stati eseguiti i tamponi alla Casa di Riposo di San damiano sia al personale che a tutti gli ospiti, i primi esiti al momento sono negativi ma non si è ancora conclusa la consegna degli esiti.

Concluso lo scorso fine settimana la distribuzione delle mascherine a tutti i nuclei familiari, se qualcuno per errore non l’avesse ricevuta può contattare il comune.

Iniziata adesso la terza tranche di distribuzione alle realtà in prima linea in questa emergenza.

Lavori pubblici

Abbiamo messo in programma una serie di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio e del verde pubblico, abbiamo

tagliato l’erba nei parchi pubblici, presso le aree gioco, l’asilo infantile; dove non era possibile fare il taglio dell’erba abbiamo dato il disseccante. Abbiamo fatto una nuova sanificazione di tutti i cestini e le panchine.

Abbiamo previsto il taglio delle siepi sui viali ed in via Asti da metà maggio.

Continua l’attività di recupero dei rifiuti abbandonati, per puntare sul decoro e sulla pulizia del paese.

Manifestazioni

Le manifestazioni più importanti come Rally Il Grappolo o la Barbera Incontra sono stati rinviati, ma non annullati.

Riteniamo opportuno in una seconda fase, in estate o in autunno, valutare di riuscire a farla, anche se con un format diverso e ristretto.

Abbiamo creato un team di tre persone che si occupa di gestire i rapporti con i comuni gemellati o con cui si hanno rapporti di amicizia; si tratta di Cristina Valsania che seguirà i rapporti con San Damiano al Colle e San Damiano Macra, Valeria Montrucchio che cura i rapporti con Kriens e Simona Bordese con Setteme les vallons. Tutte e tre operano a titolo gratuito

Commercio

Come amministrazione comunale stiamo cercando di promuovere la consegne a domicilio e a sensibilizzare a iscriversi alla piattaforma per gli acquisti online.

Dalla prossima settimana ripartono i mercati di generi alimentari il lunedì e il venerdì.

Cultura

Per quanto riguarda la biblioteca: continua l’appuntamento “Storielle a merenda “ al martedì e al venerdì alle 16 sulla pag Facebook della biblioteca.

Non è ancora possibile accedere alla biblioteca, ma si prospetta l’apertura dal 18 maggio (così c’è scritto sull’ultimo DPCM).

Usciranno prossimamente le tracce dei Concorsi Daneo e Campassi.

Gli incontri con gli autori inizieranno in modalità video conferenza per poi proseguire dopo l’estate incontrando direttamente gli autori . Stiamo contattando gli autori Furlano e Monticone come autori locali per una serata con moderatrice la sig Mogavero, ma non c’è ancora una data stabilita.