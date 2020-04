A Monforte amministratori e volontari al servizio della comunità

Sempre più intense le attività di servizio per le fasce più deboli a Monforte. Durante questo periodo di Covid-19 l’amministrazione comunale e i volontari della protezione civile si sono immensamente spesi per cercare di debellare il virus e rendere il più possibile vivibile la situazione di crisi. In ultimo accorre la tecnologia per i più deboli, in special modo per gli ospiti della casa di riposo del paese.

Il sindaco Livio Genesio Infatti illustra: ” Abbiamo donato, come amministrazione di Monforte, un tablet agli ospiti affinché possano sentire e contattare più agevolmente i loro familiari: un gesto semplice ma importante. Laddove la tecnologia aiuti, usiamola”.

Nell’occasione sono state distribuite mascherine Donate dall’azienda agricola Reva e da PierMarco Moscone, i quali vengono pubblicamente ringraziati dall’amministrazione, dalla casa di residenza Don Carlo Ocole e dai concittadini. “Siamo grati per la vostra generosità e non dimenticheremo quanto fatto”.