A Castiglione Tinella festeggiati i 105 anni di Margherita Bain

Riceviamo e pubblichiamo

“7 aprile 2020, oggi Margherita Bain compie 105 anni.

Non sono certo pochi, nel cuore tanta sofferenza, sacrifici ed ora la preoccupazione per il Coronavirus che la tiene lontana dai suoi affetti più cari.

Il suo conforto, sono la preghiera giornaliera assidua e l’ascolto della Santa Messa.

In questa settimana Santa esorta tutti noi operatori sanitari e non a confidare e ad affidarci al Cuore Immacolato di Maria e al Padre Celeste, affinché ci diano la forza e la protezione per svolgere il difficile lavoro a cui siamo chiamati in questo triste momento della storia.

Gli ospiti, il personale e la Direzione della Casa S. Andrea di Castiglione Tinella le augurano buon genetliaco e la ringraziano per la sua preziosa presenza.”

G.M.R. Coop. – Casa S. Andrea

Castiglione Tinella