A Cantarana sanificati gli uffici comunali e in arrivo mascherine per le famiglie

Anche a Cantarana ogni giorno si lotta contro l’emergenza Coronavirus, con diverse strategie messe in atto dalla Sindaca Roberta Franco.

“Come Comune – ci spiega – stiamo lavorando molto per contrastare l’epidemia su tutti i fronti. Cerco di far rispettare le norme previste per il contenimento del contagio scrivendo appelli sul sito del Comune o tramite il gruppo Facebook del paese. Sono anche passata in tutte le strade e colline con il megafono e con la Protezione civile.” Un gesto che è stato apprezzato dai cittadini, che ha fatto sentire l’Amministrazione Comunale vicina ad ognuno di loro.

Sono stati chiusi fin dall’inizio dell’emergenza le aree pubbliche ed il cimitero, un gruppo di volontari si è organizzato per portare la spesa a domicilio e, nei prossimi giorni, con il supporto dell’Associazione di volontariato I Cerchi nell’acqua, saranno regalate due mascherine per ogni nucleo familiare, del Comune che conta circa 400 famiglie.

Anche per i dipendenti comunali la Sindaca ha messo in atto diverse misure: “Ho dato la possibilità ai dipendenti comunali di aderire alla forma di lavoro agile e, nella giornata di ieri, martedì 31 marzo, ho fatto sanificare da una ditta specializzata tramite un trattamento all’ozono tutti gli uffici comunali.”

Sempre ieri, anche il Comune di Cantarana a mezzogiorno ha ricordato tutte le vittime di questo terribile virus: bandiere a mezz’asta e una preghiera per loro in contatto virtuale con il parroco del paese, Don Carlo Pertusati.

Adesso, così come negli altri Comuni d’Italia, anche a Cantarana si sta lavorando per lavorando per erogare aiuti alimentari, per dare supporto alle famiglie più in difficoltà.