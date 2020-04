A Canelli saranno consegnate gratuitamente mascherine per i bambini

L’Amministrazione Comunale data la difficoltà di reperire le mascherine per i bambini dai 3 ai 12 anni e i notevoli costi di acquisto, ha deciso di donare a tutti i bambini nella fascia di età dai 3 ai 12 anni, residenti nel territorio canellese, una mascherina lavabile.

L’Amministrazione precisa che secondo il nuovo DPCM l’obbligo di indossare la mascherina è previsto a partire dai 6 anni, mentre secondo le linee guida dei Pediatri la raccomandazione è quella di farle indossare già dai 3 anni.

Sempre a proposito di età, è bene tenere presente che la raccomandazione degli esperti di indossare la mascherina va comunque intesa solo per bambini sopra i 3 anni.

Il motivo principale è che un bambino molto piccolo non ha la possibilità di togliersi da solo la mascherina e questo può rappresentare un rischio. La modalità più idonea per proteggere i bambini al di sotto dei 3 anni rimane quella del distanziamento sociale.

I ragazzi che superano i 12 anni di età invece, possono utilizzare le mascherine per adulti.

La consegna sarà effettuata dai volontari della Protezione Civile e dell’ASTRO a partire da ‪lunedì 4 maggio‬; le buste con all’interno le mascherine verranno lasciate nelle cassette delle lettere.

In merito alla consegna delle mascherine per i bambini, precisiamo che non occorre fare la richiesta.

Il Comune provvederà direttamente alla consegna a domicilio a tutti i bambini nella fascia di età tra i 3 e i 12 anni (compiuti o ancora da compiere nell’anno 2020) residenti formalmente nel territorio di Canelli, attenendosi ad un elenco ricevuto dall’Ufficio Anagrafe.