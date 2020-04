A Buttigliera d’Asti in distribuzione mascherine e un pacco di pasta a tutte le famiglie

Il Sindaco di Buttigliera d’Asti, Guido Fausone, fa un riepilogo della situazione nel suo Comune e delle iniziative rivolte ai cittadini per continuare ad affrontare l’emergenza coronavirus Covid-19.

Per quanto riguarda la situazione contagi, è stato riscontrato un nuovo caso di positività al Covid-19 in paese. Attualmente i casi sono due, anche se il primo fortunatamente è in miglioramento. “Vi mando un pensiero di vicinanza e un augurio di pronta guarigione, certamente anche a nome di tutto il paese. Raccomando la massima responsabilità nel rispetto delle misure restrittive in vigore, a tutela della salute di tutti.” – sono le parole del Sindaco.

Il Comune nei prossimi giorni provvederà alla distribuzione casa per casa di un mascherina lavabile fino a 20 volte. Ne sono state acquistate 1100, una per ogni famiglia, la consegna inizierà probabilmente verso il fine settimana. Insieme a queste, “come gesto concreto e simbolico di vicinanza in questo momento difficile, il sindaco e gli amministratori offrono un pacco di pasta a tutte le oltre 1000 famiglie buttiglieresi, che sarà consegnato insieme alle mascherine.”

Nei giorni scorsi sono state consegnate dalla protezione civile 50 mascherine lavabili e sono state distribuite fra casa di riposo, comunità soggiorno Maria Teresa e commercianti, anche se non erano sufficienti per la popolazione. Sono state consegnate dalla protezione civile anche 100 mascherine chirurgiche: si possono ritirare gratuitamente in Municipio al mattino, al piano terra, in segreteria o dai vigili c’è sempre qualcuno.

L’amministrazione sta poi provvedendo alla distribuzione di €15.236 stanziati dal governo per il Comune di Buttigliera.

Nei primi giorni della settimana verrà caricato il modulo di richiesta buoni sul sito comunale. Intanto la giunta si è già attivata con l’organizzazione di tutto il servizio, contattando gli esercizi commerciali e facendo stampare i buoni.Anticipo che:

– la ratio del sussidio è aiutare le persone in difficoltà in conseguenza delle recenti misure restrittive legate al Covid-19, che non emergerebbero analizzando i classici parametri come l’ISEE, situazioni note presso servizi sociali o Caritas, beneficiari di reddito di cittadinanza o altre forme assistenziali già in essere. Un esempio: famiglia monoreddito titolare di un’attività chiusa per decreto, che non ha altre entrate.

– i buoni potranno essere spesi esclusivamente i n attività commerciali di Buttigliera, per evitare spostamenti (ed è auspicabile la consegna a domicilio della spesa). Sarà data ampia pubblicità alle attività aderenti.

– l’importo è calcolato sulla base della numerosità del nucleo familiare, come segue:

80€ per 1 persona

120€ per 2 persone

160€ per 3 persone

+ ulteriori 30€ per ogni membro aggiuntivo

Importo massimo 250€ a nucleo familiare.

Gli importi sopra espressi saranno erogati ogni 15 giorni, fino a esaurimento dei fondi.

– materialmente, ai cittadini beneficiari, previa analisi e accettazione della domanda da parte del sindaco, verranno consegnati in Municipio i buoni nominali di taglio 10€, spendibili nelle attività aderenti del paese. I commercianti consegneranno la spesa e ritireranno il buono nominale che dovranno timbrare e riconsegnare al Comune come pezza giustificativa da allegare alla fattura elettronica.

L’amministrazione ricorda che gli uffici comunali sono aperti, con orari e personale ridotti. L’attività front office non indispensabile è stata sospesa ma è possibile telefonare in Municipio per avere informazioni necessarie. I sacchetti dell’immondizia si possono ritirare in modalità self service chiedendo al piano terra alla segreteria o ai vigili. Gli amministratori sono sempre disponibili per qualsiasi informazione.