A Buttigliera d’Asti da domenica 3 maggio ritorna il mercato

Il Sindaco di Buttigliera d’Asti, Guido Fausone, ha autorizzato la riapertura del mercato settimanale della domenica mattina a partire da domenica 3 maggio, esclusivamente per il settore alimentare.

Dalle 8 alle 13, il nuovo mercato dovrà attenersi a regole rigide, previste dall’ordinanza del sindaco n. 5 del 27.04.2020. L’area di vendita sarà transennata, davanti a ogni banco di vendita non potranno stazionare più di due persone per volta e non potranno avvicinarsi o toccare in alcun modo la merce, che dovrà essere maneggiata esclusivamente dagli ambulanti titolari del posteggio, muniti di mascherina e guanti in lattice o in plastica. Solo un componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l’accompagnamento, potrà recarsi al mercato, debitamente fornito di mascherina, dovrà essere rispettata la coda e mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La Polizia Locale, supportata da alcuni volontari, presidierà il mercato per tutta la durata dell’apertura alla vendita del mercato settimanale della domenica, dalle ore 8 alle ore 13, e regolerà gli accessi all’interno dell’area di vendita debitamente transennata. Il Sindaco invita i cittadini a rispettare le norme di comportamento imposte dai recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Piemonte.

