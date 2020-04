75° Anniversario della Liberazione d’Italia: il Questore della Provincia di Asti invita tutti i cittadini a restare a casa.

Riceviamo e pubblichiamo l’invito del Questore della Provincia di Asti, Alessandra Faranda Cordella, ai cittadini.

Cari cittadini,

domani ricorre una data molto importante per il nostro Paese; si celebra, infatti, il 75° anniversario della Liberazione d’Italia. La ricorrenza capita in un momento particolare per il nostro Paese. Un momento di emergenza che, piano piano, stiamo superando, rispettando le misure disposte dalla normativa statale e locale.

Quest’anno, purtroppo, la contingente situazione emergenziale che il nostro Paese sta affrontando impone a ciascuno di noi l’adozione di comportamenti improntati al senso di responsabilità; lo stesso senso di responsabilità che gli astigiani hanno dimostrato fin dal sorgere dell’emergenza, sacrificando le proprie abitudini quotidiane per tutelare un bene fondamentale quale è la salute pubblica.

Anche in questa occasione, pertanto, si rende necessario il rispetto delle misure anti contagio, restando a casa e limitando i propri spostamenti ai casi di assoluta necessità. Auspico, quindi, che i Sindaci, quali rappresentanti della comunità, e le associazioni coinvolte pongano in essere iniziative, anche in forma virtuale, compatibili con le esigenze di salvaguardia della salute pubblica.

Nel salutarvi, sicura di poter contare ancora sulla vostra preziosa collaborazione, vi giungano i miei più calorosi auguri per un buon 25 aprile.

Teniamo duro ancora un po’!

Il Questore di Asti

Alessandra Faranda Cordella