5G e territori, andare oltre alla fake news: Webinar oggi pomeriggio

Continuano a circolare tante bufale sul 5G, anche tra i Comuni e gli Amministratori pubblici. Confusione eccessiva e anche assurde correlazioni tra le “onde” emesse e il coronavirus. Manca informazione e crescono le fake news.

Per questo Uncem ha organizzato, d’intesa con Anfov, un webinar per questa sera, giovedi 16 aprile 2020, al quale parteciperanno Nicola Pasquino, docente dell’Università di Napoli, esperto di 5G, e Umberto de Julio, Presidente Anfov. Per non restare, con i territori montani, nel “piccolo mondo antico”, vincere i divari, guardare avanti, con le migliori tecnologie.

120 piccoli Comuni sono coinvolti nell’attuazione del Piano nazionale 5G. Per decisione AGCom infatti, oltre alle grandi città, gli operatori dovranno infatti dare il servizio tra il 2019 e il 2020 anche in 120 piccoli Comuni. Non una sperimentazione, bensì uno specifico intervento per ridurre il digital divide.

L’Istituto superiore di Sanità con il suo ultimo rapporto del 2019 sulla materia, sgombra il campo. Blocca ogni bufala e tutte le fake news su 5G, radiofrequenze, WiFi, uso dei cellulari e relativi problemi per la salute. Basta leggere il rapporto, dal titolo ‘Esposizione a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche’ per avere un quadro chiaro e scientifico. Uncem sceglie la scienza e i documenti del più autorevole Istituto del Paese. Perché abbiamo a cuore la salute di tutti, degli uomini, dell’ambiente, degli ecosistemi, della flora e della fanuna. Uncem lavora per ridurre il divario digitale e tutti i gap strutturali che impediscono sviluppo, investimenti, adeguatezza dell’offerta economica, generando spopolamento e desertificazione sui territori in particolare alpini e appenninici.

Per partecipare alla riunione utilizzando l’app di GoToMeeting: https://global.gotomeeting.com/join/751421453%20