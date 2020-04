25 Aprile 2020: il video delle Bande Musicale astigiane e alessandrine per celebrare la Festa della Liberazione

Riceviamo e pubblichiamo

Quest’anno si festeggia il 75º Anniversario dalla Liberazione dell’occupazione nazifascista. Le bande musicali da sempre sono al fianco di amministrazioni ed associazioni nei momenti di commemorazione di eventi importanti per la nostra storia. La delicata situazione sanitaria che stiamo attraversando non ci permette di partecipare, come ogni anno, alle manifestazioni in ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per un’ideale di Libertà.

Così l’A.N.B.I.M.A. (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome) sezione di Alessandria e Asti, ha pensato che non possa esserci un 25 Aprile senza musica, ed è per questo che ha deciso di portare avanti questo progetto musicale: un video in cui 70 musicisti provenienti da sei realtà bandistiche delle province di Alessandria ed Asti si sono uniti in una sola banda virtuale e, distanti ma uniti, hanno eseguito un “Onore ai Caduti”, con le note dell’Inno di Mameli e del Silenzio.

Per la realizzazione del video hanno partecipato complessivamente 70 musicisti provenienti da 6 bande musicali ANBIMA:

• Banda Musicale Comunale di Portacomaro (Portacomaro, AT)

• Banda Musicale Fubinese (Fubine Monferrato, AL)

• Complesso Bandistico Costigliolese (Costigliole d’Asti, AT)

• Corpo Bandistico Acquese (Acqui Terme, AL)

• Corpo Bandistico Cassinese “Francesco Solia” (Cassine, AL)

• Corpo Musicale di Occimiano Banda “La Filarmonica” (Occimiano, AL)