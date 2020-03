Vittoria Poggio esorta i Comuni ad andare incontro agli ambulanti assenti ai mercati

Con l’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, Vittoria Poggio, assessora regionale alla Cultura, Turismo e Commercio, ha voluto verificare in che modo la Regione possa andare incontro alle esigenze degli operatori commerciali su area pubblica.

La richiesta di non registrare le giornate di assenza nell’area mercatale, vista la situazione di emergenza è una delle principali istanze manifestate dagli operatori economici, durante i molteplici incontri avvenuti nei giorni scorsi.

“Ho subito provveduto ad inviare una nota a tutti i Comuni piemontesi, – dichiara Vittoria Poggio – nella quale ho specificato che, in base alla DGR vigente, fosse consentito ai Comuni stessi come valutare l’assenza, fino ad un periodo massimo di un anno, in caso sussistano gravi e comprovati motivi che impediscano l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica a posto fisso, per non perdere l’autorizzazione.”

“Poiché l’attuale situazione emergenziale relativa al COVID-19 rientra certamente in tali casi eccezionali e verificabili –conclude l’assessora – le conseguenti assenze degli operatori dai posteggi, a partire dal 01/02/2020 e fino alla cessazione dell’emergenza COVID-2019, dichiarata con provvedimento governativo, non saranno considerate rilevanti ai fini della decadenza prevista per il loro mancato utilizzo.”