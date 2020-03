Villanova d’Asti, sospesa l’attività della Dierre fino al 27 marzo

Dopo tre giorni in ferie, i lavoratori della Dierre non rientreranno al lavoro fino al 27 marzo.

“L’azienda ha preso una decisione di grande responsabilità verso i lavoratori. – commenta Alessandro Ferrante, RSU RLS UILM della Dierre. – Anche se le normative non lo impongono, a tutela di tutti i dipendenti e collaboratori, la Dierre ha deciso di sospendere l’attività lavorativa e l’accesso ai locali fino al 27. Gli strumenti per la copertura di questo periodo saranno argomento di discussione tra la direzione e le rappresentanze sindacali, ma sicuramente si tratterà di cassa integrazione”.

Nel frattempo, prima della riapertura, la Dierre effettuerà l’igienizzazione e la sanificazione di tutti gli ambienti, attivando tutte le prescrizioni necessarie per garantire la tutela della salute dei propri lavoratori.