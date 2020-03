“Vado a far la spesa per la famiglia”, ma l’aveva appena fatta il papà: 15enne segnalato dai Carabinieri

Continuano i controlli dei Carabinieri per verificare il rispetto delle prescrizioni sul contenimento del contagio da COVID 19.

Tra le tante segnalazioni, singolare il caso successo a San Damiano d’Asti: erano le undici quando un 15enne della zona veniva controllato in centro a piedi dai Carabinieri di San Damiano. La versione fornita a voce ai militari, riportata anche nella prevista autocertificazione, riconduceva la presenza del ragazzo al desiderio di andare a fare la spesa per conto della famiglia.

Motivo apparentemente legittimo se non fosse che, in quell’istante, sopraggiungeva in autovettura il padre che, mortificato per l’accaduto, mostrava ai militari la spesa da lui fatta e riposta nel bagagliaio. In questo caso sarà l’Autorità giudiziaria minorile di Torino ad essere avvisata.