“Uniti nella preghiera”: l’invito del Vescovo Prastaro con Don Simone Unere, rettore della Madonna del Portone

Il vescovo Marco Prastaro ha chiesto a don Simone Unere, rettore della Madonna del Portone, di preparare una semplice proposta di preghiera da diffondere fra i fedeli per invitarli a fare la loro parte in questo tempo di corona virus.

Spiega il vescovo: “L’idea è di creare una sorta di “monastero invisibile”, cioè che le persone si impegnino a pregare per un breve momento in un orario che ci indicano, cercheremo di far sì che tutta la giornata sia coperta. Vi chiedo di diffondere questa proposta molto semplice. Un modo concreto per far sentire il nostro popolo unito e anche attivo in un tempo difficile. Che la madonna del Portone ci protegga e benedica”.

“Uniti nella preghiera” è l’invito di don Simone Unere.