Le immagini purtroppo, valgono più di tante parole. Oggi, all’ora di pranzo, la città di Asti si presentava completamente deserta. La bellissima giornata primaverile, contrasta irrimediabilmente con lo scenario spettrale per le vie e le piazze praticamente deserte.

Pochissima gente in corso Alfieri, il centro commerciale “il Borgo” praticamente deserto, quasi nessun banco nei mercati di piazza Alfieri e Campo del Palio.

Se la vista può risultare sconfortante, la notizia positiva è che il messaggio lanciato con forza dalle autorità sanitarie è stato recepito in maniera chiara dalla cittadinanza. Rispetto a ieri, primo giorno lavorativo dove sono entrate in vigore le nuove norme, ci sono meno assembramenti nei parchi e per le strade.

Al momento aspettiamo di capire se la Regione Piemonte seguirà la richiesta della Lombardia e chiederà al Governo una serrata totale delle attività produttive e commerciali. Un modello Wuhan, in pratica, dove la gente può uscire solo per fare la spesa o andare in farmacia. Una decisione che, se verrà presa, cambierà nella pratica veramente poco, visto che da ieri molte attività produttive hanno deciso di sospendere l’attività, e molti negozi hanno chiuso le serrande, in attesa che passi il picco dell’epidemia.

Alessandro Franco