“Una lezione per tutti!”: su ATnews la rubrica a cura dell’ITIS Artom

Parte su ATnews una nuova rubrica “Una lezione per tutti!“: la scuola chiama e l’editore, l’Associazione L’Astigiano 3.0, risponde con grande entusiasmo, mettendo a disposizione dell’ITIS ARTOM uno spazio virtuale per diffondere i contenuti scolastici e metterli in rete, a portata di tutti, in questo momento così difficile, in cui la scuola è chiamata a reinventarsi.

INTRODUZIONE ALLA RUBRICA “ UNA LEZIONE PER TUTTI!”

A cura del Dirigente ITIS ARTOM, Prof. Franco Calcagno

Il principio fondante che ogni istituzione scolastica condivide è quello di Scuola Comunità Educante, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, quale fondamento di una convivenza civile basata sui valori della solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione.

Nel nostro Istituto, tra le numerose iniziative in merito, è attivo da anni il progetto “Una scuola per tutti” che si propone di rispondere al sempre crescente bisogno di integrazione e d’inclusione di studenti stranieri e/o con difficoltà di apprendimento per motivazioni linguistiche o disagio socio economico. Il progetto prevede l’apertura pomeridiana, rivolta a tutti gli studenti che durante il loro percorso scolastico incontrano difficoltà di frequenza dovute a disagio o difficoltà in alcune discipline. In questa situazione emergenziale, non volendo tralasciare questo importante aspetto didattico, abbiamo optato per una modalità a distanza con la creazione di una classroom “Scuola aperta” , un ampio contenitore dove i docenti per la propria disciplina, o per le ore di potenziamento, si sono messi a disposizione con video lezioni, sintesi, mappe concettuali, presentazioni, dispense.

L’obiettivo primario è mettersi al servizio di chi è in difficoltà per non lasciare indietro nessuno; in questa maniera gli studenti possono recuperare una lezione che non hanno potuto seguire o che non hanno compreso in video lezione.

L’opportunità offertaci da ATnews è quella di condividere il nostro lavoro, creando così una Scuola aperta, anzi apertissima, a tutti gli studenti che hanno piacere o necessità di reperire materiale, lezioni, schemi oltre a quelli che già mette a disposizione la loro Istituzione scolastica.