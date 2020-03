“Una lezione per tutti!”: appunti di Educazione Civica e di cittadinanza attiva per l’Esame di Stato

Nuovo contenuto per la rubrica “Una lezione per tutti!”, a cura dell’ITIS Artom di Asti nell’ambito del progetto “Una scuola per tutti!”. Oggi il contributo è della professoressa Chiara Cerrato, che ha messo a disposizione degli “Appunti di Educazione Civica e di cittadinanza attiva per l’Esame di Stato”, materiale rivolto in particolare agli li studenti che terminano le lezioni di diritto nel biennio o che non hanno le discipline giuridiche nel loro percorso ordinamentale.

“Questa dispensina – spiega la docente – non vuole essere esaustiva di quanto potrebbe necessitare per una adeguata preparazione di Educazione alla cittadinanza per l’esame di maturità, ma, ancor più quest’anno nella situazione di totale incertezza che i nostri maturandi stanno affrontando, vuole essere un aiuto per tenere a mente alcuni concetti fondamentali utili sia nell’orale sia eventualmente per riferimenti da citare nello scritto di italiano (tipologia C).”

Prof. Cerrato Chiara, Discipline giuridiche ed economiche, I.T.I.S Artom Asti